Η Γουέστ Χαμ το ψάχνει για Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Μετά από 1,5 χρόνο στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την σεζόν 2024/25 να είναι απολύτως επιτυχημένη, με την ομάδα να πλησιάζει μέχρι και στις θέσεις για τη League Phase του Champions League, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποχώρησε κακήν κακώς από τον πάγκο της ομάδας.

Η Νότιγχαμ τον αντικατέστησε μετά από το κακό του ξεκίνημα στη χρονιά, ενώ σίγουρα και η σκληρή κριτική του για το χτίσιμο της ομάδας μέσα στο καλοκαίρι έπαιξε τον δικό του ρόλο. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι πλέον στον πάγκο της ομάδας, με τον Πορτογάλο τεχνικό να είναι ελεύθερος στην αγορά.

Η Γουέστ Χαμ δείχνει να μην μπορεί να σηκώσει ακόμη κεφάλι τη φετινή χρονιά, με μόλις μία νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές. Ο Γκράχαμ Πότερ πλέον βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση, με τα «σφυριά» να σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρουν στο Λονδίνο τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο για να σώσει την κατάσταση.

