Εντυπωσιακή Αταλάντα με τεσσάρα κόντρα στη Λέτσε, πέρασε και από την Πίζα η ασταμάτητη Ουντινέζε
Την πρώτη της νίκη και με εντυπωσιακό τρόπο μάλιστα πήρε η Αταλάντα, επικρατώντας 4-1 της Λέτσε, ενώ η Ουντινέζε συνεχίζει αήττητη περνώντας με νίκη και από την Πίζα με σκορ 1-0.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ και με τι τρόπο για την Αταλάντα, η οποία έσπασε το ρόδι στη φετινή Serie A, επικρατώντας 4-1 της Λέτσε στο Μπέργκαμο για την τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ιβάν Γιούριτς προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Σκαλβίνι και στο δεύτερο μέρος... πάτησε γκάζι για να μετατρέψει το ματς σε υγιεινό περίπατο.
Ο Ντε Κέτελαρ στο 51' έκανε το 2-0, ενώ ο Ζαλέφσκι στο 70' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Και πάλι με τον Ντε Κέτελαρ στο 73' η Αταλάντα προηγήθηκε 4-0, με τον Εντρί στο 82' να πετυχαίνει το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Την ίδια ώρα, η Ουντινέζε πέρναγε και από την Πίζα, παίρνοντας τη δεύτερη της νίκη σε τρία ματς! Έπειτα από το τεράστιο διπλό με ανατροπή κόντρα στην Ίντερ στο Μιλάνο, η ομάδα του Κόστα Ρούνιαϊτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς νίκησε και την Πίζα με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Ίκερ Μπράβο στο 14', παραμένοντας αήττητη με 7 βαθμούς.
Η 3η αγωνιστική:
Σάββατο (13/09)
Κάλιαρι-Πάρμα 2-0
(33' Μίνα, 77' Φελίτσι)
Γιουβέντους-Ίντερ 4-3
(14’ Κέλι, 38’ Γιλντίζ, 83’ Τουράμ, 90’+1’ Άντζιτς – 30’, 66’ Τσαλχάνογλου, 76’ Τουράμ)
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3
(79' Ρανιέρι - 6' Ντε Μπρόινε, 14' Χόιλουντ, 51' Μπόκεμα)
Κυριακή (14/09)
Ρόμα-Τορίνο 0-1
(59΄Σιμεόνε)
Αταλάντα-Λέτσε 4-1
(37' Σκαλβίνι, 51', 73' Ντε Κέτελαρ, 70' Ζαλέφσκι - 82' Εντρί)
Πίζα-Ουντινέζε 0-1
(14' Μπράβο)
Σασουόλο-Λάτσιο 19:00
Μίλαν-Μπολόνια 21:45
Δευτέρα (15/09)
Βερόνα-Κρεμονέζε 19:30
Κόμο-Τζένοα 21:45