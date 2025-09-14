Εντυπωσιακή Αταλάντα με τεσσάρα κόντρα στη Λέτσε, πέρασε και από την Πίζα η ασταμάτητη Ουντινέζε

Κάλλιο αργά παρά ποτέ και με τι τρόπο για την Αταλάντα, η οποία έσπασε το ρόδι στη φετινή Serie A, επικρατώντας 4-1 της Λέτσε στο Μπέργκαμο για την τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ιβάν Γιούριτς προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Σκαλβίνι και στο δεύτερο μέρος... πάτησε γκάζι για να μετατρέψει το ματς σε υγιεινό περίπατο.

Ο Ντε Κέτελαρ στο 51' έκανε το 2-0, ενώ ο Ζαλέφσκι στο 70' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Και πάλι με τον Ντε Κέτελαρ στο 73' η Αταλάντα προηγήθηκε 4-0, με τον Εντρί στο 82' να πετυχαίνει το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, η Ουντινέζε πέρναγε και από την Πίζα, παίρνοντας τη δεύτερη της νίκη σε τρία ματς! Έπειτα από το τεράστιο διπλό με ανατροπή κόντρα στην Ίντερ στο Μιλάνο, η ομάδα του Κόστα Ρούνιαϊτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς νίκησε και την Πίζα με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Ίκερ Μπράβο στο 14', παραμένοντας αήττητη με 7 βαθμούς.

Η 3η αγωνιστική:

Σάββατο (13/09)

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0

(33' Μίνα, 77' Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3

(14’ Κέλι, 38’ Γιλντίζ, 83’ Τουράμ, 90’+1’ Άντζιτς – 30’, 66’ Τσαλχάνογλου, 76’ Τουράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3

(79' Ρανιέρι - 6' Ντε Μπρόινε, 14' Χόιλουντ, 51' Μπόκεμα)

Κυριακή (14/09)

Ρόμα-Τορίνο 0-1

(59΄Σιμεόνε)

Αταλάντα-Λέτσε 4-1

(37' Σκαλβίνι, 51', 73' Ντε Κέτελαρ, 70' Ζαλέφσκι - 82' Εντρί)

Πίζα-Ουντινέζε 0-1

(14' Μπράβο)

Σασουόλο-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Μπολόνια 21:45

Δευτέρα (15/09)

Βερόνα-Κρεμονέζε 19:30

Κόμο-Τζένοα 21:45