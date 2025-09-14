Κόκκινος συναγερμός στην Άστον Βίλα: Ψάχνοντας ακόμα το γκολ...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλο ένα «στείρο» παιχνίδι. Κι άλλες μέρες προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων και διορθώσεων. Είναι πολλά τα 360 αγωνιστικά λεπτά δίχως να έχουν καταφέρει οι επιθετικοί να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα...Έξι ώρες ποδοσφαίρου και συνεχίζουν να μη βρίσκουν αφορμή να πανηγυρίσουν οι οπαδοί της Άστον Βίλα...

Το πρόβλημα δεν είναι μονάχα πως δεν στέλνουν την μπάλα στο βάθος της αντίπαλης εστίας οι επιθετικοί των «Villans», αλλά και πως δύσκολα αναπτύσσεται το παιχνίδι της ομάδας του Ουνάι Έμερι ώστε οι υπεύθυνοι για το σκοράρισμα να βρεθούν σε κατάσταση που θα ευνοείται η επίτευξη του γκολ. 

Η Άστον Βίλα έχει τεράστιο θέμα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του κορυφαίου πρωταθλήματος δεν έχει καταφέρει να πληγώσει ούτε μια φορά κάποιον από τους αντιπάλους της. 

Το 0-0 με τη Νιούκαστλ απλά έδωσε συνέχεια στον προβληματισμό και τη δυσαρέσκεια των φίλων της ομάδας, μετά το 1-0 από την Μπρέντφορντ, το 3-0 από την Κρίσταλ Πάλας και το 0-0 με την Έβερτον στην πρεμιέρα. 

Το κλαμπ του Μπέρμιγχαμ είναι το μοναδικό στις εφτά πρώτες κατηγορίες (!) του αγγλικού ποδοσφαίρου που έχει μείνει δίχως να έχει καταφέρει να σκοράρει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τους Γουότκινς, Ρότζερς, Μάλεν και Γκεσάν να έχουν αποτύχει στις μέχρι στιγμής αποστολές τους... 

 

