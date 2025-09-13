Για πρώτη φορά στην αποστολή της Μπράιτον σε επίπεδο Premier League ο Τζίμας!

Ολοένα και πιο κοντά στο ντεμπούτο του στην Premier League βρίσκεται ο Στέφανος Τζίμας!

Λίγες ημέρες μετά την παρθενική του παρουσία με την Μπράιτον στο ματς του League Cup κόντρα στην Όξφορντ όπου πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ (!), ο 19χρονος επιθετικός βρίσκεται απόψε στην αποστολή των «γλάρων» για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπόρνμουθ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.

Επομένως, είναι αρκετά πιθανό, ανάλογα φυσικά και την εξέλιξη του ματς, ο Φαμπιάν Χουρζέλερ να χρησιμοποιήσει τον νεαρό στράικερ. Όσον αφορά τον Μπάμπη Κωστούλα, για ακόμη μια φορά έμεινε εκτός αποστολής.

sportfm.gr