Μπαπέ: «Όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα είναι και τα προβλήματα»

Ο Γάλλος σταρ της «βασίλισσας» μίλησε στη L'Equipe, εξηγώντας πως τα πολλά χρήματα δεν φέρνουν πάντοτε την ευτυχία, αλλά δημιουργούν και προβλήματα, ενώ τόνισε πως αν δεν είχε το πάθος για το άθλημα, θα είχε αηδιάσει με όσα συμβαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία εντός τεσσάρων γραμμών, καθώς το βράδυ της Τρίτης (9/9) ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί σε γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας και πλέον... κυνηγάει την πρωτιά της λίστας και τον Ολιβιέ Ζιρού.

Ωστόσο, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι τόσο χαρούμενος όσο δείχνει στο γήπεδο, όταν βρίσκεται έξω από αυτό. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις που παραχώρησε στη L'Equipe. Ο 25χρονος εξήγησε πως τα πολλά χρήματα δεν φέρνουν μόνο ευτυχία, αλλά και προβλήματα!

 

