Tι δήλωσε ο Γκλάσνερ για τις φήμες περί παραίτησης σε περίπτωση που αποχωρούσε ο Γκουέχι

Όπως είναι λογικό, ο Όλιβερ Γκλάσνερ μίλησε για της φήμες περί παραίτησης σε περίπτωση που αποχωρούσε για τη Λίβερπουλ ο Μαρκ Γκουέχι.

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι απείλησε να παραιτηθεί σε περίπτωση που ο Μαρκ Γκουέχι πουληθεί στη Λίβερπουλ την τελευταία μέρα των μεταγραφών.

Είχε αναφερθεί ότι ο Γκλάσνερ είπε στον πρόεδρο, Στιβ Πάρις, πως αν ο Γκουέχι πωληθεί τότε θα παραιτηθεί από τη θέση του, ωστόσο το διέψευσε, αποδίδοντας εύσημα στον Πάρις που πήρε την απόφαση να θυσιάσει ενδεχομένως ένα χρηματικό ποσό για να κρατήσει τον αρχηγό της ομάδας.

Οι ανησυχίες του Πάρις σχετικά με το συμβόλαιο του Γκουέχι — που μπήκε στον τελευταίο χρόνο του και δεν είχε δείξει καμία πρόθεση να υπογράψει νέο — σήμαιναν ότι ήθελε να εξασφαλίσει κάποιο ποσό αντί να τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι χωρίς αντάλλαγμα.

Ο πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους, μετά τη νίκη της Πάλας στο Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ, ότι είχαν απορρίψει προτάσεις για τον αρχηγό τους το περασμένο καλοκαίρι και ξανά τον Ιανουάριο, αλλά ότι θα έπρεπε να πουλήσουν εάν ερχόταν μια κατάλληλη προσφορά.

Ο Γκλάσνερ ήταν ανυποχώρητος στην επιθυμία του να κρατήσει τον Γκουέχι, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί αντικαταστάτης, τονίζοντας πόσο πολύ εξαρτάται η σεζόν της ομάδας από τη διατήρηση του αρχηγού της.

Μετά τη νίκη της Πάλας με 3-0 επί της Άστον Βίλα, την παραμονή της τελευταίας μέρας των μεταγραφών, αποκάλυψε ότι είχε συμφωνία με τον Πάρις, από τον Μάρτιο, να μην πουληθεί ο Γκουέχι εκτός κι αν είχε αποκτηθεί αντικαταστάτης έως την έναρξη της προετοιμασίας.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Πάλας βρέθηκε κοντά στη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ την τελευταία μέρα, καθώς έγινε δεκτή πρόταση ύψους 35 εκατ. λιρών και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Λονδίνο, προτού η Πάλας ακυρώσει τη συμφωνία στις δύο ώρες παράτασης μετά τη λήξη της προθεσμίας.

«Είναι η τελευταία φορά που θέλω να μιλήσω γι’ αυτό», είπε ο Γκλάσνερ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Πάλας με τη Σάντερλαντ το Σάββατο για την Premier League. «Οι φίλαθλοι της Πάλας αξίζουν να ακούσουν πώς έγιναν πραγματικά τα πράγματα. Γράφτηκαν και ειπώθηκαν τόσα πολλά.

«Ποτέ δεν απείλησα ότι θα φύγω από τον σύλλογο. Μετά από πολλές συζητήσεις, ο πρόεδρος με ρώτησε: “Όλιβερ, πιστεύεις ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε στη σεζόν αν πουλήσουμε τον Μαρκ;” Του απάντησα: “Στιβ, ειλικρινά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε βραχυπρόθεσμα.

Αν αγοράσουμε έναν 19χρονο εξαιρετικό παίκτη με 1.000 λεπτά στη Ligue 1 και πουλήσουμε τον αρχηγό μας, βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και μετά θα έχουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με το πρόγραμμά μας, αν υπάρξει τραυματισμός, είναι πολύ πολύ ριψοκίνδυνο. Αν θέλεις αυτό το σενάριο και το αποδέχεσαι, τότε πούλα τον Μαρκ. Αν όχι, τότε πρέπει να τον κρατήσουμε” και εκείνος αποφάσισε να τον κρατήσει.

Μεγάλο μπράβο στον πρόεδρο. Δεν χρειάστηκε να απειλήσω κανέναν. Δεν υπήρξε καμία ένταση ανάμεσά μας. Ήταν απλά μια συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Αποφάσισε να πει όχι στα χρήματα για χάρη της αγωνιστικής προοπτικής της Πάλας.

Μεγάλο μπράβο και στον Μαρκ που το χειρίστηκε εξαιρετικά. Μιλήσαμε την τελευταία μέρα και μετά, όταν βρισκόταν στην αποστολή της Αγγλίας — ειλικρινείς συζητήσεις όπως πάντα. Όλοι είδαν πώς έπαιξε με την Αγγλία — ήταν 100% συγκεντρωμένος — και το ίδιο ισχύει εδώ. Θα είναι ο αρχηγός μας όσο βρίσκεται εδώ γιατί είναι σπουδαίος παίκτης και έχει υπέροχη προσωπικότητα».

Ο Γκουέχι, που αποκτήθηκε από την Τσέλσι το 2021 με 18 εκατ. λίρες, έχει πραγματοποιήσει 161 εμφανίσεις με την Πάλας και έχει 25 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, όντας βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Euro 2024. Σκόραρε το πρώτο του διεθνές γκολ στη νίκη της Αγγλίας με 5-0 επί της Σερβίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη.

«Δεν υπάρχουν εγωισμοί σε αυτή την κατάσταση, απλά σκεφτόμαστε να βρούμε την καλύτερη λύση», είπε ο Γκλάσνερ. «Έχουμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ως προπονητής δεν έχει σημασία τι θα συμβεί σε 10 χρόνια. Μου είπαν ότι είμαι ο έβδομος ή όγδοος μακροβιότερος προπονητής στην Premier League, οπότε δεν έχει νόημα να μιλάμε για 10 χρόνια μπροστά. Συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επηρεάζουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες δεν είναι πάντα οι καλύτερες για το μέλλον, αλλά μερικές φορές μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο — όχι μόνο οικονομικά.

Θα μπορούσαμε να είχαμε πουλήσει τον Μαρκ νωρίτερα, τον χειμώνα ή το περασμένο καλοκαίρι, (αλλά) η Πάλας θα περίμενε ακόμα το πρώτο της τρόπαιο. Βραχυπρόθεσμα ίσως να μην ήταν η καλύτερη οικονομική απόφαση, αλλά αυτό που όλοι ζήσαμε (η κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας την περασμένη σεζόν) ήταν απολύτως η καλύτερη απόφαση. Μερικές φορές δεν είναι πάντα εύκολο για τον πρόεδρο να πάρει την απόφαση. Ήταν μια πολύ καλή απόφαση».

Ο Γκλάσνερ, που επίσης βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, είπε ότι θα συζητήσει την πιθανότητα επέκτασης της παραμονής του στο νότιο Λονδίνο, αλλά δεν έχει άμεσο πλάνο να το κάνει.

«Θα υπάρξει χρόνος για να μιλήσουμε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι ήταν εξαντλημένοι, είχαμε πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και είναι δουλειά μου να προετοιμάζω την ομάδα ώστε να μπορεί να κερδίζει. Θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε για το μέλλον μου».

Στο μεταξύ, ελπίζει ότι οι Άνταμ Γουόρτον, Ισμαΐλα Σαρ και Έντι Ενκετία θα επιστρέψουν από τραυματισμούς εγκαίρως για το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στις 27 Σεπτεμβρίου.