Σαν σήμερα το ονειρικό ντεμπούτο του Μαρσιάλ με τη Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λίβερπουλ!

Σαν σήμερα πριν από δέκα χρόνια, ο Άντονι Μαρσιάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πετυχαίνοντας γκολ κόντρα στη Λίβερπουλ!

Μετά από μόλις έναν χρόνο στην ΑΕΚ, ο Άντονι Μαρσιάλ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την «Ένωση» και την OPAP Arena.

Στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, ο 29χρονος Γάλλος στράικερ ήρθε στη χώρας μας για τους «κιτρινόμαυρους» με... τυμπανοκρουσίες και μεγάλα όνειρα, ωστόσο, η πορεία του στον σύλλογο της Νέας Φιλαδέλφειας εξελίχθηκε διαφορετικά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον μια... ανάσα από τη μετακόμισή του στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Πως τα φέρνει έτσι η τύχη, που σαν σήμερα πριν από δέκα ακριβώς χρόνια, ο Μαρσιάλ έλαμψε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν σε ηλικία 19 ετών - μόλις είχε αποκτηθεί από τη Μονακό - σκόραρε στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League και στη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» επί της Λίβερπουλ με σκορ 3-1 στο «Ολντ Τράφορντ»!

 

