Ο Πολ Πογκμπά θα... εμφανιστεί στα μέσα Οκτωβρίου

Ο Πολ Πογκμπά δεν αναμένεται να αγωνιστεί με τη Μονακό  έως το Σάββατο 18 Οκτωβρίου , εκτός έδρας με αντίπαλο την Ανζέ, δήλωσε σήμερα (11/9) ο προπονητής της ομάδας, Άντι Χούτερ, ανακοινώνοντας επίσης την απουσία του τερματοφύλακα Λούκας Χραντέτσκι για δύο μήνες.

«Μετά την επόμενη διακοπή των διεθνών αγώνων (6-14 Οκτωβρίου), νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Πογκμπά να αγωνίζεται για την Μονακό», διαβεβαίωσε ο Χούτερ και πρόσθεσε: «Είναι στο σωστό δρόμο, αλλά παρόλο που είμαι εντυπωσιασμένος από την καθημερινή του δουλειά, του παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από τον Ανσού Φάτι», ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα την επόμενη εβδομάδα, συνέχισε ο Αυστριακός προπονητής.

Για την εκτός έδρας με την Οσέρ (13/9) για την 4η αγωνιστική της Ligue 1, ο Χούτερ δεν θα μπορεί ακόμη να υπολογίζει στον 22χρονο πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα. Ο Φάτι, ωστόσο, θα είναι «στην αποστολή για το ταξίδι στην Μπριζ (Πέμπτη, 18/9 στο Champions League) και πιθανώς στον αγωνιστικό χώρο εναντίον της Μετς (5η αγωνιστική L1, Κυριακή, 21/9)», διευκρίνισε ο προπονητής του.

Ο Χούτερ έκανε επίσης γνωστό, ότι ο  35χρονος Φινλανδός τερματοφύλακας Λούκας Χραντέτσκι, που είναι τραυματίας, θα μείνει εκτός για δύο μήνες.

