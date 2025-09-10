Εμπαπέ: «Όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα προβλήματα έχεις»

Απογοητευμένος από τον χώρο του ποδοσφαίρου είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε πως αν δεν είχε πάθος για αυτό το άθλημα θα είχε αηδιάσει καιρό πριν.

Στη συνέχεια τόνισε πως όσα περισσότερα χρήματα έχει κάποιος, τόσα περισσότερα προβλήματα έχει, ενώ σημείωσε πως εύχεται τα μελλοντικά του παιδιά να μισήσουν το ποδόσφαιρο και να μην μπλέξουν καθόλου με αυτό.

«Είμαι μοιρολάτρης για το τι είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου, αλλά όχι για το τι είναι η ζωή. Η ζωή είναι υπέροχη. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Μου αρέσει να λέω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έρχονται "απλώς" για να δουν μια παράσταση και να μην ξέρουν τι συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια. Ειλικρινά, αν δεν είχα αυτό το πάθος, ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα με είχε αηδιάσει πολύ καιρό πριν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα προβλήματα έχεις. Μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν ότι η ζωή σου αλλάζει, θέλουν να διατηρήσουν την εικόνα σου όταν ήσουν παιδί, όταν ήσουν μαζί τους... Αλλά δεν είσαι πια ο ίδιος. Έχεις ευθύνες, δεσμεύσεις, μια δουλειά, λογαριασμούς να δώσεις.Αν κάποιοι άνθρωποι περπατούν μαζί σου στο μονοπάτι, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι ωραίο να μεγαλώνεις, να φτάνεις στην κορυφή, με την ίδια οικογένεια και την ίδια οικειότητα. Αλλά, μερικές φορές, δεν λειτουργεί, και πρέπει να ξέρεις πώς να το πεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σπάει ο δεσμός, αλλά αυτή η σχέση δεν λειτουργεί. Είναι πιο δύσκολο να το λες παρά να το κάνεις και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί αθλητές και προσωπικότητες».

