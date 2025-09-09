Γλιτώνει το χειρουργείο ο Ντέλαπ και επιστρέφει σε... κατάλληλο timing για την Τσέλσι

Ο Λίαμ Ντέλαπ στάθηκε τρομερά άτυχος με τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στην 3η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Η σοβαρότητα του μυϊκού προβλήματος προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, σε σημείο να κληθεί να επιστρέψει - δίχως να το κάνει φυσικά - ο Νίκολας Τζάκσον από το Μόναχο.

Παρ' όλα αυτά ο Σενεγαλέζος παραχωρήθηκε κανονικά στους Βαυαρούς και δόθηκε εμπιστοσύνη τόσο στους υπάρχοντες στο ρόστερ, όσο και στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ενώ, διεκόπη απλά ο δανεισμός του Γκίου στη Σάντερλαντ.

Ο Ντέλαπ που στο ξεκίνημα της θητείας του στους «μπλε» είχε καταφέρει να προκαλέσει θετικές εντυπώσεις θα μπορεί να μπει σταδιακά σε προπονήσεις στις αρχές Νοεμβρίου και πιθανότατα μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα θα έχει μπει σε φουλ ρυθμούς. Ο Μαρέσκα ενημερώθηκε σχετικά και μάλλον χάρηκε που τουλάχιστον ο παίκτης θα είναι καλά και διαθέσιμος στα πολλά παιχνίδια του Δεκέμβρη και στο φορτωμένο πρόγραμμα της περιόδου των Χριστουγέννων.

england365.gr