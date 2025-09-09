Ποστέκογλου και Μουρίνιο στην κορυφή της λίστας για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από το «τιμόνι» της Φόρεστ και τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν ως φαβορί για αντικαταστάτη του τον Άγγελο Ποστέκογλου, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Δε χρειάστηκε παρά να περάσουν ελάχιστες ώρες από την επισημοποίηση του «διαζυγίου» ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Νούνο Εσπίριτο Σάντο, έτσι ώστε να αρχίσουν τα σενάρια για την διάδοχη κατάσταση.

Ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν ύστερα από 1,5 χρόνο στον πάγκο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αναζητά τον επόμενο τεχνικό που θα την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν πάρει «φωτιά» από το πρωί της Τρίτης (9/9), ξεχωρίζοντας δύο ονόματα.

Πρώτο, είναι εκείνο του, Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να είναι free agent από το καλοκαίρι, όταν και λύθηκε η συνεργασία του με την Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League. Δεύτερο, είναι αυτό του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Special One απολύθηκε προ ημέρων από τη Φενέρμπαχτσε, για το «τιμόνι» της οποίας μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Ποστέκογλου. Πάντως, βάσει ρεπορτάζ και δημοσιευμάτων, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς μοιάζει τη δεδομένη στιγμή ως ο επικρατέστερος για τη... συνέχεια της Νότιγχαμ.

gazzetta.gr