Η αποχώρηση του Λίβι και τα σενάρια για το μέλλον της Τότεναμ

Και ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε η απόφαση και του ανακοινώθηκε, φέρεται να οδηγεί προς την κατεύθυνση της αναζήτησης νέου ιδιοκτήτη από το κλαμπ…

Η επίσημη Τότεναμ έκανε λόγο για οικειοθελή αποχώρηση του Ντάνιελ Λίβι από το πόστο του προέδρου των «σπιρουνιών», ωστόσο, όσα έρχονται τις τελευταίες ώρες στο «φως», αναφέρουν κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις.

Οι μεγαλομέτοχοι της Τότεναμ εμφανίζονται ως οι υπεύθυνοι πίσω από την απόφαση της απομάκρυνσης του Λίβι έπειτα από 25 χρόνια, όντας ο μακροβιότερος στο συγκεκριμένο πόστο με εκτελεστικά καθήκοντα, στην Πρέμιερ Λιγκ!

Το TalkSport αναφέρει πως δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη σε κανέναν μια πιθανή προσπάθεια πώλησης του κλαμπ, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια λίρες, με επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία να έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον.

england365.gr