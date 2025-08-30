Στα ασπρόμαυρα ο Βόλτεμαντε!

Ο Νικ Βόλτεμαντε είναι επίσημα πια παίκτης της Νιούκαστλ, με την ομάδα του Χάου να γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας τους για τα επόμενα χρόνια!

Ο... Βόλτε-Μέσι, όπως τον αποκάλσαν στη Γερμανία μετά την περσινή, μαγική χρονιά του στη Στουτγκάρδη, είναι επίσημα κάτοικος αγγλικού βορρά και θα βρίσκεται στο Νιούκαστλ για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις «καρακάξες».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, η οποία περιμένει πολλά από εκείνον μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία. Γι' αυτό και διέθεσε 85 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή, με το συγκεκριμένο ποσό να μην έχει βγει ποτέ άλλοτε από τα ταμεία του κλαμπ!

england365.gr