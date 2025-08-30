Πιθανή η επιστροφή του Τσάμπερλαϊν στην Αγγλία και την Championship!

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Άλεξ Όξλεϊντ - Τσάμπερλαϊν στα γήπεδα της Αγγλίας.

Ο έμπειρος εξτρέμ έλυσε το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας, λαμβάνοντας αποζημίωση που έφτασε περίπου τα 1,5 εκατομμύρια λίρες. Η παρουσία του στην Τουρκία ολοκληρώθηκε έπειτα από έναν χρόνο, στη διάρκεια του οποίου κατέκτησε το Κύπελλο με τους «μαύρους αετούς».

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Μπέρμιγχαμ Σίτι έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ο Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλαϊν διαθέτει πλούσια εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στην Άρσεναλ από το 2011 έως το 2017 με 198 συμμετοχές, 28 γκολ και οκτώ ασίστ σε συνολικό χρόνο 10.466 λεπτά.

Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ από το 2017 έως το 2023, καταγράφοντας 146 συμμετοχές, 18 γκολ και 14 ασίστ σε 6.573 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, έχει φορέσει 35 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, σημειώνοντας επτά γκολ, ενώ θεωρείται πως η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να δώσουν ώθηση σε οποιονδήποτε σύλλογο της Championship.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, όλα δείχνουν πως η επιστροφή του Άγγλου επιθετικού είναι πιο κοντά από ποτέ. Η Μπέρμιγχαμ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον ίδιο τον παίκτη να φέρεται θετικός σε μια νέα πρόκληση στην Αγγλία.

