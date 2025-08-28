«Απολύει άμεσα τον Αμορίν η Γιουνάιτεντ, βρήκε ποιον θέλει για αντικαταστάτη του!»

Πολύ μεγάλες φαίνεται πως μπορεί να είναι οι συνέπειες του αποκλεισμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Λιγκ Καπ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σκέψεις απόλυσης του Ρούμπεν Αμορίν!

Ο Πορτογάλος προπονητής άφησε αιχμές, ούτως ή άλλως, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα από την Γκρίμσμπι για ορισμένους ποδοσφαιριστές, λέγοντας πως η πρόθεσή τους έγινε ξεκάθαρη, δίχως να διευκρινίσει τι εννοεί.

Προφανώς, αναφερόταν σε ζητήματα στα αποδυτήρια και στην πρόθεση ορισμένων να τον απομακρύνουν από την τεχνική ηγεσία, με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να μοιάζει να εξετάζει πράγματι το εν λόγω ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, ξεκινά να ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν, για τον οποίο παλαιότερα υπήρχαν ξανά δημοσιεύματα. Απασχολεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και μένει να δούμε αν πράγματι, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα γυρίσουν σελίδα, τόσο νωρίς στη σεζόν…

