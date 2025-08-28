ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Απολύει άμεσα τον Αμορίν η Γιουνάιτεντ, βρήκε ποιον θέλει για αντικαταστάτη του!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Απολύει άμεσα τον Αμορίν η Γιουνάιτεντ, βρήκε ποιον θέλει για αντικαταστάτη του!»

Φήμες για άμεση απόλυση του Ρούμπεν Αμορίν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για πρόθεση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να καθίσει να συζητήσει με τον Ζινεντίν Ζιντάν το ενδεχόμενο συνεργασίας!

Πολύ μεγάλες φαίνεται πως μπορεί να είναι οι συνέπειες του αποκλεισμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Λιγκ Καπ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σκέψεις απόλυσης του Ρούμπεν Αμορίν!

Ο Πορτογάλος προπονητής άφησε αιχμές, ούτως ή άλλως, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα από την Γκρίμσμπι για ορισμένους ποδοσφαιριστές, λέγοντας πως η πρόθεσή τους έγινε ξεκάθαρη, δίχως να διευκρινίσει τι εννοεί.

Προφανώς, αναφερόταν σε ζητήματα στα αποδυτήρια και στην πρόθεση ορισμένων να τον απομακρύνουν από την τεχνική ηγεσία, με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να μοιάζει να εξετάζει πράγματι το εν λόγω ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, ξεκινά να ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν, για τον οποίο παλαιότερα υπήρχαν ξανά δημοσιεύματα. Απασχολεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και μένει να δούμε αν πράγματι, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα γυρίσουν σελίδα, τόσο νωρίς στη σεζόν…

england35.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ντομπάρει τον κόσμο της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαθητές από το Ριζοκάρπασο στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη στα 25 εκατ.

Ελλάδα

|

Category image

Θύρα 7 Πάφου: «Κόσμος της Πάφου έβριζε τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητη πάσα από τον Νίκολα Γιόκιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επαγγελματίας άλλος ένας ΑΠΟΕΛίστας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Την πρόκριση εμείς ή εμείς!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Κύπρος και Ελλάδα στη μάχη του EuroBasket με πληθώρα επιλογών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα (πολύ) κακό βράδυ...

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ λόγω… αχινού ο Μιχαΐλοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πήρε παίκτη από την ΑΕΛ η Ομόνοια 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη