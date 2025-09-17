«Ο Στεπίνσκι θέλει να παραμείνει και θα μείνει»

Ο Νορβηγός προπονητής της Ομόνοιας, στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, είπε για τον Πολωνό:

«Ίσως η ΑΕΛ να ενδιαφέρεται, δεν ξέρω. Αλλά ο Στεπίνσκι θέλει να μείνει εδώ. Είχε την μεγαλύτερη μας ευκαιρία σήμερα. Έχουμε ανταγωνισμό στη θέση του όμως ο παίκτης θέλει να μείνει και θα μείνει. Και απ΄ότι ξέρω δεν έχουμε προτάσεις»

