Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας με την ΑΕΚ και την νίκη των πρασίνων με 1-0 στο ΓΣΠ...

«Ήταν ένα γκολ που ήρθε στα τελικά στάδια του, ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Άιτινγκ ο οποίος πρέπει να σουτάρει πιο συχνά, να δοκιμάζει πιο συχνά το πόδι του, έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλό και μπορεί να σκοράρει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παίχνιδι, απέναντι σε μία ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, δυσκολευτήκαμε σε κάποια σημεία, είχαμε σχετικά μια καλή εμφάνιση και καταφέραμε στο τέλος να σκοράρουμε και να κερδίσουμε και στο τέλος αυτό μετράει. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, στο τέλος φαινόταν ότι στο τέλος θα κερδίσει αυτός που θα πετύχαινε ένα γκολ, καταφέραμε να το πετύχουμε και πιστεύω κερδίσαμε δίκαια τον αγώνα».

 

 

 

Διαβαστε ακομη