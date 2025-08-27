Άντεξε στην αντεπίθεση της Φερεντσβάρος και επιστρέφει στο Champions League η Καραμπάγκ!

Για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια και δεύτερη συνολικά στην ιστορία της, η Καραμπάγκ θα αγωνιστεί στο Champions League!

Οι Αζέροι αγχώθηκαν και είδαν τη Φερεντσβάρος να τους νικά 3-2 στο Μπακού, ωστόσο το υπέρ τους στο 3-1 στον πρώτο αγώνα τους έστειλε στη league phase, με τους Ούγγρους να συνεχίζουν στο Europa.

Το ματς είχε συνεχόμενες ανατροπές, με τη Φράντι να προηγείται στο δωδέκατο λεπτό με τον Γιόζεφ αλλά να βλέπει τους Αντράντε (25') και Ζουμπίρ (45') να φέρνουν τούμπα το ματς πριν το ημίχρονο.

Εντούτοις, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω, με τον Βάργκα να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 55' και τον Τοθ να τους φέρνει μία ανάσα από την παράταση με απίθανη εκτέλεση φάουλ στο 81'!

Το τέταρτο γκολ όμως δεν ήρθε ποτέ, με την Καραμπάγκ να παίρνει μια μεγάλη πρόκριση και να ετοιμάζεται να κουνήσει ξανά σεντόνι.

