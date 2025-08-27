Μήπως ήρθε η σειρά της Τότεναμ να «κλέψει» παίκτη;

Σε μία… προσπάθεια της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως επιχειρεί να προβεί η Τότεναμ, η οποία ενδιαφέρεται για τον Τσάβι Σίμονς και κάνει ό,τι μπορεί, για να τον πείσει να μην πάει στην Τσέλσι και να υπογράψει σε αυτήν!

Πρόκειται για μία αποκάλυψη αυτής της ώρας από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Ματ Λόου, ο οποίος αναφέρει πως οι «μπλε» έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία μαζί του, αλλά το όλο ζήτημα έχει «μπλοκάρει», λόγω των απαιτήσεων της Λειψία.

Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Ντάνιελ Λίβι, η οποία αναζητά ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και γνωρίζει πως ο Τόμας Φρανκ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον παίκτη.

Όλα παραμένουν ανοιχτά, ουδείς μπορεί να αποκλείσει κάτι, με την Τότεναμ να επιχειρεί να «ρεφάρει» με αντίστοιχο τρόπο, την «ήττα» που γνώρισε από την Άρσεναλ, στο θέμα με τον Εμπερέτσι Έζε.

england365.gr