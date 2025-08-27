Γάμος στο Καζακστάν σταμάτησε για να παρακολουθήσουν τα πέναλτι της Καϊράτ απέναντι στη Σέλτικ

Η Καϊράτ Αλμάτι ζει από χθες το όνειρο του Champions League, αφού κατάφερε να αποκλείσει την Σέλτικ στα playoffs και να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

Μετά από δύο λευκές ισοπαλίες, τόσο σε 90′ στη Σκωτία, όσο και σε 120′ στο Καζακστάν, η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί οι Καζάκοι, με συγκλονιστική εμφάνιση του γκολκίπερ τους, Αναμπέρκοφ, ο οποίος απέλρουσε 3 εκτελέσεις, επικράτησαν με 3-1 και πέρασαν στην κύρια φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει ένα VIDEO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση να έχει κυριολεκτικά σταματήσει, ώστε οι καλεσμένοι να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των πέναλτι.

Τόσο μεγάλης σημασίας ήταν η πρόκριση αυτή για την ομάδα του Καζακστάν.

In 🇰🇿 Kazakhstan people paused their wedding to watch Kairat’s penalty shootout together 😂 pic.twitter.com/6oT8Kck9EL — failed (@unnamedbutalone) August 27, 2025

