Ο Κόβατς ανανέωσε με την Ντόρτμουντ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Νίκο Κόβατς ανέλαβε την Ντόρτμουντ στις 30 Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα η συνεργασία με την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, χαρακτηρίζεται εξαιρετική. Κατά συνέπεια, ως απόδειξη εμπιστοσύνης και ανταμοιβής, οι διοικούντες την Μπορούσια, ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του 53χρονου προπονητή: «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ και ο Νίκο Κόβατς προχωρούν μαζί στο μέλλον: ο προπονητής επέκτεινε το συμβόλαιό του με την οκτώ φορές πρωταθλήτρια Γερμανίας έως τις 30 Ιουνίου 2027».
ΑΠΕ-ΜΠΕ