BINTEO: Η Λεβάντε προηγήθηκε 2-0, όμως η Μπαρτσελόνα πήρε το τρίποντο στις καθυστερήσεις

Η Μπαρτσελόνα γλίτωσε στο φινάλε μια απρόσμενη «γκέλα» στη Βαλένθια, επικρατώντας με 3-2 της Λεβάντε έπειτα από μια μεγάλη ανατροπή στο φινάλε.

Οι «μπλαουγκράνα» βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από νωρίς, αφού η άμυνά τους πλήρωσε τα ρίσκα στο τεχνητό οφσάιντ και τις μπαλιές στην πλάτη των στόπερ.

Στο 15' ο Ιβάν Ρομέρο νίκησε τον Γκαρθία για το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μοράλες με πέναλτι -που προκάλεσε διαμαρτυρίες λόγω αμφιλεγόμενης φάσης με το χέρι του Μπαλντέ- έφερε το σκορ στο 2-0.

Στην επανάληψη, η Μπάρτσα έβγαλε αντίδραση μέσα από την ατομική ποιότητα των παικτών της. Ο Πέδρι με «κεραυνό» έξω από την περιοχή μείωσε (49'), ενώ ο Φεράν Τόρες τρία λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 2-2 με ωραίο σουτ στην κίνηση έπειτα από κόρνερ του Ραφίνια. Το ματς έγινε ροντέο, με τη Λεβάντε να ψάχνει την αντεπίθεση και την Μπάρτσα το γκολ-λύτρωση.

Κι αυτό ήρθε στο 90+1', όταν από σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ, ο άτυχος Ελγκεθάμπαλ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, χαρίζοντας στην Μπαρτσελόνα μια οριακή αλλά σπουδαία νίκη.

