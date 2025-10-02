ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καναβάρο αναλαμβάνει την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν

Στην αναζήτηση της νέας προπονητικής του στέγης βρίσκεται από τον περασμένο Απρίλιο ο Φάμπιο Καναβάρο, μετά τη σύντομη θητεία του στον πάγκο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο άλλοτε θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ομοσπονδία του Ουζμπεκιστάν ώστε να αναλάβει τις τύχες της εθνικής ομάδας της χώρας!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται σε καλό κλίμα και είναι πλέον αρκετά πιθανό ο 52χρονος κόουτς να αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του μια εθνική ομάδα.

Θυμίζουμε ότι φόρεσε το... κοστούμι του προπονητή για πρώτη φορά το 2014 για χάρη της Γκουανγκζού.

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

