Οι σκέψεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Ράτκλιφ για το μέλλον του Αμορίμ

Το φετινό καλοκαίρι υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες για τη σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και τις δυνατές προσθήκες στο ρόστερ.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα έχει χαλάσει το κλίμα στις τάξεις των «κόκκινων διαβόλων», που μετρούν μόλις δύο νίκες στην Premier League μετά το πέρας αγωνιστικών, ενώ, πέραν τις προβληματικής τους εικόνας στον αγωνιστικό χώρο, έχουν να... παρουσιάσουν και τον οδυνηρό αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του Λιγκ Καπ από ομάδα τέταρτης κατηγορίας!

Όλα τα παραπάνω, έχουν δημιουργήσει «σύννεφα» πάνω από τον Ρούμπεν Αμορίμ και το μέλλον του στον σύλλογο και ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός έφτασε με... τυμπανοκρουσίες στο Μάντσεστερ τον περασμένο Νοέμβρη μετά την εκπληκτική δουλειά του στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο, Λόρι Γουίτγουελ, ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, φαίνεται πως δεν σκοπεύει να προβεί στην αντικατάσταση του 40χρονου τεχνικού.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου αναμένεται να δώσει πίστωση χρόνου στον Αμορίμ και να τον αφήσει να δουλέψει με τον τρόπο του μέχρι το τέλος της σεζόν, όταν και θα γίνει το... τελικό ταμείο της πορείας του συλλόγου.

sport-fm.gr