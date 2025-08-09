Τεν Χαγκ για Κριστιάνο: «Δεν ήταν το πρόβλημα, χωρίς αυτόν όμως πήραμε τίτλους»

Παρόλα αυτά με νέες του δηλώσεις, ο Ολλανδός κόουτς ξεκαθάρισε πως ο Κριστιάνο δεν αποτελούσε ποτέ πρόβλημα στην Γιουνάιτεντ, τονίζοντας όμως πως ο σύλλογος κατάφερε να κατακτήσει δύο τρόπαιο και χωρίς αυτόν.

Τα όσα δήλωσε ο Τεν Χαγκ για τον Κριστιάνο:

«O Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα, για εμένα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το παρελθόν όμως ανήκει στο παρελθόν. Μετά την αποχώρηση του κερδίσαμε δύο τρόπαια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Του εύχομαι το καλύτερο για το μέλλον και να είναι τυχερός σε ότι και αν κάνει», τόνισε ο Έρικ τεν Χαγκ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨 Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo was never the problem”.



“It’s the past, after that we won two trophies”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/6zvs6mZM5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

