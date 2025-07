ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητικό κορεό για τον Ζότα

Στο πέταλο των φίλων των «κόκκινων» υψώθηκε ένα εντυπωσιακό κορεό, με τα αρχικά του ονόματος του αδικοχαμένου Πορτογάλου και τον αριθμό «20» που φορούσε στη φανέλα του, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο φορτισμένο συναισθηματικά, όταν ο θρύλος της ομάδας, Κένι Νταλγκλίς, πλησίασε την εξέδρα και απέτισε τον δικό του φόρο τιμής, καταθέτοντας στεφάνι μπροστά στους οπαδούς.

Sir Kenny Dalglish laid a wreath as a tribute for Diogo Jota before Liverpool’s friendly against AC Milan in Hong Kong ❤️ pic.twitter.com/VtBxoHyAnU