ΒΙΝΤΕΟ: Ασταμάτητος ο Μέσι, σκόραρε δις για πέμπτο σερί παιχνίδι

Ο Λίο Μέσι έχει τον… ασταμάτητο και διανύει μερικά από τα πιο παραγωγικά φεγγάρια της θητείας του επί αμερικανικού εδάφους.

Τα ξημερώματα της Κυριακής σκόραρε ξανά δις για την Ίντερ Μαϊάμι, στο παιχνίδι με τη Νάσβιλ, για να χαρίσει στην ομάδα του το θετικό αποτέλεσμα με το τελικό 2-1.

Κι αν το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ήρθε με ακόμα μια πανέξυπνη και αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ στο 17ο λεπτό για να κάνει το 1-0, το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση ήταν δώρο από τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Ο τελευταίος, αν και είχε τον GOAT μπροστά του, επέλεξε να στοπάρει εντυπωσιακά με το στήθος μια ψηλή μπαλιά, αλλά έκανε γκάφα, έχασε την κατοχή και φυσικά ο Αργεντινός δεν τα συγχωρεί κάτι τέτοια.

MESSI PUTS IT BOTTOM CORNER ON THE FREE KICK! PERFECTLY PLACED 🎯



(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/fUDHJGLZhA