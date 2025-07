Λίβερπουλ: Απέσυρε για πάντα το νούμερο του Ζότα!

H Λίβερπουλ είναι μία ιστορική ομάδα. Για πολλού και διαφορετικούς λόγους. Πρόκειται για έναν σύλλογο που έχει περάσει δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, αυτές τις αγκάλιασε και την έκαναν ακόμα πιο δυνατή.

Ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ εδώ και μερικές ώρες περνάει μία ακόμα δύσκολη φάση. Τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος επιθετικός έχασε τη ζωή του πρόωρα και τόσο άδοξα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, καθώς ταξίδευε με τον αδερφό του.

Η Λίβερπουλ τον είχε αποκτήσει το καλοκαίρι του 2020. Ο Πορτογάλος μαζί της έζησε μεγάλες στιγμές. Με την πιο πρόσφατη να έρχεται τον Μάιο του 2025, όπου και κατέκτησε το 20ο πρωτάθλημα μαζί της. Οπότε από την ώρα και τη στιγμή που αυτή η είδηση έγινε γνωστή οι άνθρωποι του συλλόγου, όπως και οι οπαδοί, ζήτησαν να αποσυρθεί το νούμερο του Ντιόγκο Ζότα. Όπου ήταν το 20.

Η απόφαση δεν άργησε να έρθει. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας για να τιμήσει τη μνήμη του παίκτη της τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον, έκανε επίσημο ότι θα αποσύρει για πάντα το νούμερο 20! Μία κίνηση που δείχνει αν μη τι άλλο το μεγαλείο της Λίβερπουλ και πόσο ξεχωριστή σαν ομάδα και οργανισμός είναι. Είτε στις μεγάλες χαρές, είτε στις μεγάλες πίκρες.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Liverpool have confirmed that the number 2️⃣0️⃣ shirt will be rightly immortalised in honour of Diogo Jota. 💔🇵🇹🕊️ pic.twitter.com/VXTdOSJEOu