Εκατοντάδες φίλοι της Λίβερπουλ έξω από το Άνφιλντ

Εκατοντάδες φίλοι της Λίβερπουλ έχουν ήδη τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, αφήνοντας λουλούδια, κασκόλ, φανέλες και πολλά άλλα αντικείμενα έξω από το Άνφιλντ.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο παραμένει σοκαρισμένο από την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Όπως είναι λογικό, πέρα από τους οικείους του, αλλά και πρώην και νυν συμπαίκτες και συνεργάτες του, ο χαμός του Πορτογάλου σόκαρε και τους φίλους της Λίβερπουλ, πολλοί από τους οποίους έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Πράγματι, εκατοντάδες φίλαθλοι των «ρεντς» έχουν ήδη επισκεφτεί το «Άνφιλντ», αφήνοντας λουλούδια, κασκόλ, φανέλες και πολλά άλλα αντικείμενα έξω από το γήπεδο, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον Ζότα.

Φυσικά, η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται, μέσα σε πολύ φορτισμένο κλίμα, καθώς ακόμη δεν έχει καλά καλά ξεπεραστεί το σοκ από την τραγική είδηση.

Liverpool fans at Anfield speak on the death of footballer Diogo Jota who was killed in a car crash. https://t.co/TC2ROCL7wW 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/I2aJsqUdsp

🔴 Many have come in Anfield to pay their respects to Diego Jota



Read all the tributes here ⬇️https://t.co/kGAbaI9CpR pic.twitter.com/LTxVkVz3Hb