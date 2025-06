H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε πόσο… θράσος έχει και απέρριψε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει πολλά και διαφορετικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Μερικά από αυτά είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Αντρέ Ονάνα αποκτήθηκε όταν ακόμα στον πάγκο του συλλόγου βρισκόταν ο Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός ήθελε τόσο πολύ τον έμπειρο κίπερ, γιατί ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Βέβαια, και με τα χέρια, αλλά και με τα πόδια έχει δείξει ο Αφρικανός ότι είναι ιδιαίτερα ασταθής.

Γι’ αυτό τον λόγο και ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει κάποιον άλλον κάτω από τα γκολπόστ. Οι φήμες έκαναν λόγο για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και έναν από τους καλύτερους και πιο σταθερούς στη θέση του. Όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και γενικότερα. Μιας και παρά την συμπεριφορά του, όσον αφορά την ικανότητά του κάτω από τα δοκάρια κανείς δεν μπορεί να του πει κάτι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε επαφές μαζί του. Μιας και εκείνος ψάχνει να αποχωρήσει από την Άστον Βίλα. Από την άλλη το σύνολο του Ουνάι Έμερι, λόγω του γεγονός ότι δεν θα βρίσκεται του χρόνου στο Champions League, ψάχνει έξτρα χρήματα. Μιας και μόνο έτσι μπορεί να καλύψει την εν λόγω… τρύπα στα λογιστικά βιβλία. Παρόλα αυτά οι «κόκκινοι διάβολοι» απέρριψαν τον έμπειρο τερματοφύλακα, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όπου επικαλείται το ρεπορτάζ της «Telegraph».

Μία κίνηση που δεν αρέσει καθόλου στους φίλους του συλλόγου, καθώς δεν θεωρούν τον Αντρέ Ονάνα άξιο για βασικό.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μετά τον… Κούνια το χάος

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη αποκτήσει τον Ματέους Κούνια από τη Γουλβς. Από εκεί και πέρα σχεδόν σε καθημερινή βάση ακούγονται και γράφονται πολλά και διαφορετικά ονόματα.

Όχι μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα, αλλά και για τους επιθετικούς. Οπότε δεν υπάρχει κάτι σίγουρο πέρα από τον Βραζιλιάνο μέσο που δείχνει έτοιμος να γράψει ιστορία με τους «κόκκινους διαβόλους».

🚨🚨🌕| NEW: Manchester United are not currently looking at a deal for Emi Martínez. [@mcgrathmike] pic.twitter.com/XkKNajyyL6