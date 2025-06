ΒΙΝΤΕΟ: O κακός χαμός στη Νάπολη για τον Ντε Μπρόινε

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι. Αλλά δεν άργησε πολύ, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτός θα είναι για τα επόμενα χρόνια η Νάπολι.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας κινήθηκαν άμεσα και μεθοδικά για χάρη του. Κατάφεραν να τον «ψήσουν» τόσο στο οικονομικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι της πρόκλησης που θα έχει μπροστά του. Αλλά και φυσικά για την αγάπη του κόσμου και την τρέλα που θα ζήσει και θα βιώσει από πρώτο χέρι

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/6) πάτησε το πόδι του αρχικά στη Ρώμη για να περάσει όλα τα ιατρικά και αργότερα έφτασε στη Νάπολη, ώστε να ανακοινωθεί από την ιταλική ομάδα. Στο ενδιάμεσο είδε και γνώρισε τους φίλους των «παρτενοπέι» που έκαναν σαν τρελοί για να τον δουν και να προσπαθήσουν να τον αγγίξουν με τους πιο πολλούς να μην τα καταφέρουν. Ουρά έκαναν και τα μεγαλύτερα ιταλικά ΜΜΕ.

Εποχές που θύμισαν -έστω και λίγο- όταν πρωτοείχε πάει στη Νάπολι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Μένει να δούμε και τα μαγικά του Βέλγου με τη φανέλα της Νάπολι.

🗞 Kevin De Bruyne lands in Italy for Napoli medical! ✈️ 2-year deal + option & €10m bonus set. Ready to join Conte’s champions! pic.twitter.com/J76C7tNNP2

🚨 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 | SSC Napoli fans greet Kevin De Bruyne as he arrives for his medical.



Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼

Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼

Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼

Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼

Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼

Ohhhh Kevin De Bruyne 🎼🎼 pic.twitter.com/89gEoCAt3b