ΒΙΝΤΕΟ: Κούνια και επίσημα στη Γιουνάιτεντ

Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γιουνάιτεντ πήρε επίσημη μορφή, με τους Κόκκινους Διαβόλους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ματέους Κούνια.

Ο Βραζιλιάνος πήγε το πρωί της Κυριακής (1/6) στο Μάντσεστερ, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Αυτό θα ισχύει μέχρι το 2030, ενώ υπάρχει οψιόν ανανέωσής του για ακόμα ένα χρόνο.τράει συνολικά 33 τέρματα σε 90 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συμβόλαιό του με τους Λύκους εκπνέει το 2029, ωστόσο ο Ρούμπεν Αμορίμ επέμεινε για τον Βραζιλιάνο στράικερ και κατάφερε τελικά να τον εντάξει στο δυναμικό του αντί 74 εκατ. ευρώ.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC