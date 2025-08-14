Ήττα για Ολυμπιακό από τη Νάπολι στο φιλικό με... γεύση Champions League

Γεύση από Champions League πήρε ο Ολυμπιακός που έδειξε ικανός να «περπατήσει» στ΄αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων. Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας γνώρισε φιλική ήττα-πρώτη μετά 6 νίκες και 1 ισοπαλία στην προετοιμασία του- από την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι με σκορ 2-1, στο τελευταίο δικό της παιχνίδι πριν την έναρξη της Serie A (23/8 εκτός με Σασουόλο).

Πολιτάνο (16’) και Λούκα (53’)-για τη Νάπολι- και Τσικίνιο (91’)-για τον Ολυμπιακό- τα γκολ που διαμόρφωσαν τις αποστάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι με σκληρά μαρκαρίσματα και φάουλ,- ο Κόντε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί- , στο κατάμεστο-από 7.000 φιλάθλους- στάδιο «Teofilo Patini», στο Καστέλ ντι Σάγκρο στην κεντρική Ιταλία, στην επαρχία Ακουίλα.

Σε αυτό το τεστ μεγάλης δυσκολίας ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε συμπαγής, κυκλοφόρησε τη μπάλα, δείχνοντας ότι θα είναι δύσκολος για κάθε αντίπαλο, πραγματοποιώντας μία ακόμα εμφάνιση.

Η Νάπολι μπήκε στο παιχνίδι –όπως αναμενόταν- δυνατά και δημιούργησε (6’) την πρώτη τελική στο παιχνίδι- ο Λουκάκου πάτησε στον Πολιτάνο, που δοκίμασε το σουτ πολύ πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπότη. Ο Ολυμπιακός...απάντησε (8’) με τον Τσικίνιο-σουτ έξω από την περιοχή, κόρνερ- , αλλά η πρωταθλήτρια Ιταλίας κατάφερε και άνοιξε (16’) το σκορ με ωραία προσπάθεια και αριστερό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα το πλαϊνό εσωτερικό δίχτυ της εστίας του Μπότη.

Στο 33’ ο Λουκάκου αντιμετώπισε μυικό πρόβλημα- στον τετρακέφαλο του αριστερού μηρού- και αντικαταστάθηκε (στη θέση του ο Λούκα), ενώ στο 41’ ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή, όταν ο Ελ Κααμπί, με σουτ έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να πέσει και να διώξει σ κόρνερ.

Καλύτερη η Νάπολι στην πρώτη μισή ώρα, στο τελευταίο τέταρτο ο Ολυμπιακός ανέβηκε, απέκτησε κατοχή μπάλας, απέναντι σε μία νευρική-από τα φάουλ-Νάπολι που έδειξε να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε η Νάπολι στην επανάληψη, δύο από τον Μεντιλίμπαρ (Πασχαλάκης και Στρεφέτσα).

Οι Ιταλοί πρωταθλητές έκαναν γρήγορα (53’) δύο τα γκολ της, όταν ο Ντε Μπρόινε κουβάλησε την μπάλα, άνοιξε για τον ΜακΤόμινεϊ , αυτός έκανε σέντρα η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και σε κενό τέρμα ο Λούκα.

Στο 66’ η Νάπολι ζήτησε πέναλτι του Στρεφέτσα στον Ντι Λορέντζο.

Οι προσπάθειες του Ολυμπιακού συνεχίστηκαν και έγιναν κυρίως με μερικές ψηλές μπαλιές.

Η Νάπολι έδειξε ότι δεν ήθελε να δεχθεί γκολ, κλείνοντας τους χώρους και όντας πολύ προσεκτική στις ψηλές μπαλιές.

Έτσι και το 84' ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έδιωξε σε κόρνερ μία επικίνδυνη κεφαλιά του Έσε σε φάουλ του Ροντινέι.

Ότι δεν μπόρεσε εκεί, τα κατάφερε στις καθυστερήσεις (91’) με τον Τσικίνιο, με λόμπα μετά την έξοδο του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στην άκρη της περιοχής, προλαμβάνοντας τον Ραχμάνι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 2-1.

Επόμενο φιλικό με την Ίντερ το Σάββατο (16/8).

Διαιτητής Φεντερίκο Ντιονίζι

Κίτρινες κάρτες: Ντε Μπρόινε (29’)-Έσε (26’) , Ελ Κααμπι (36’)

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζουάν Ζεσούς (85’ Μπουοντζόρνο), Ολιβέρα , Ανγκίσα, Λομπότκα (77’ Γκίλμουρ), Ντε Μπρόινε , Πολιτάνο (81’ Σπινατσόλα), Λουκάκου (33’ Λούκα/ 77’ Νέρες), ΜακΤόμινέϊ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης (46’ Πασχαλάκης), Κοστίνια (46’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (65’ Λιατσικούρας), Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.