ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα για Ολυμπιακό από τη Νάπολι στο φιλικό με... γεύση Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ήττα για Ολυμπιακό από τη Νάπολι στο φιλικό με... γεύση Champions League

Γεύση από Champions League πήρε ο Ολυμπιακός που έδειξε ικανός να «περπατήσει» στ΄αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων. Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας γνώρισε φιλική ήττα-πρώτη μετά 6 νίκες και 1 ισοπαλία στην προετοιμασία του- από την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι με σκορ 2-1, στο τελευταίο δικό της παιχνίδι πριν την έναρξη της Serie A (23/8 εκτός με Σασουόλο).

Πολιτάνο (16’) και Λούκα (53’)-για τη Νάπολι- και Τσικίνιο (91’)-για τον Ολυμπιακό- τα γκολ που διαμόρφωσαν τις αποστάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι με σκληρά μαρκαρίσματα και φάουλ,- ο Κόντε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί- , στο κατάμεστο-από 7.000 φιλάθλους- στάδιο «Teofilo Patini», στο Καστέλ ντι Σάγκρο στην κεντρική Ιταλία, στην επαρχία Ακουίλα.

Σε αυτό το τεστ μεγάλης δυσκολίας ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε συμπαγής, κυκλοφόρησε τη μπάλα, δείχνοντας ότι θα είναι δύσκολος για κάθε αντίπαλο, πραγματοποιώντας μία ακόμα εμφάνιση.

Η Νάπολι μπήκε στο παιχνίδι –όπως αναμενόταν- δυνατά και δημιούργησε (6’) την πρώτη τελική στο παιχνίδι- ο Λουκάκου πάτησε στον Πολιτάνο, που δοκίμασε το σουτ πολύ πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπότη. Ο Ολυμπιακός...απάντησε (8’) με τον Τσικίνιο-σουτ έξω από την περιοχή, κόρνερ- , αλλά η πρωταθλήτρια Ιταλίας κατάφερε και άνοιξε (16’) το σκορ με ωραία προσπάθεια και αριστερό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα το πλαϊνό εσωτερικό δίχτυ της εστίας του Μπότη.

Στο 33’ ο Λουκάκου αντιμετώπισε μυικό πρόβλημα- στον τετρακέφαλο του αριστερού μηρού- και αντικαταστάθηκε (στη θέση του ο Λούκα), ενώ στο 41’ ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή, όταν ο Ελ Κααμπί, με σουτ έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να πέσει και να διώξει σ κόρνερ.

Καλύτερη η Νάπολι στην πρώτη μισή ώρα, στο τελευταίο τέταρτο ο Ολυμπιακός ανέβηκε, απέκτησε κατοχή μπάλας, απέναντι σε μία νευρική-από τα φάουλ-Νάπολι που έδειξε να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε η Νάπολι στην επανάληψη, δύο από τον Μεντιλίμπαρ (Πασχαλάκης και Στρεφέτσα).

Οι Ιταλοί πρωταθλητές έκαναν γρήγορα (53’) δύο τα γκολ της, όταν ο Ντε Μπρόινε κουβάλησε την μπάλα, άνοιξε για τον ΜακΤόμινεϊ , αυτός έκανε σέντρα η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και σε κενό τέρμα ο Λούκα.

Στο 66’ η Νάπολι ζήτησε πέναλτι του Στρεφέτσα στον Ντι Λορέντζο.

Οι προσπάθειες του Ολυμπιακού συνεχίστηκαν και έγιναν κυρίως με μερικές ψηλές μπαλιές.

Η Νάπολι έδειξε ότι δεν ήθελε να δεχθεί γκολ, κλείνοντας τους χώρους και όντας πολύ προσεκτική στις ψηλές μπαλιές.

Έτσι και το 84' ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έδιωξε σε κόρνερ μία επικίνδυνη κεφαλιά του Έσε σε φάουλ του Ροντινέι.

Ότι δεν μπόρεσε εκεί, τα κατάφερε στις καθυστερήσεις (91’) με τον Τσικίνιο, με λόμπα μετά την έξοδο του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στην άκρη της περιοχής, προλαμβάνοντας τον Ραχμάνι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 2-1.

Επόμενο φιλικό με την Ίντερ το Σάββατο (16/8).

Διαιτητής Φεντερίκο Ντιονίζι

Κίτρινες κάρτες: Ντε Μπρόινε (29’)-Έσε (26’) , Ελ Κααμπι (36’)

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζουάν Ζεσούς (85’ Μπουοντζόρνο), Ολιβέρα , Ανγκίσα, Λομπότκα (77’ Γκίλμουρ), Ντε Μπρόινε , Πολιτάνο (81’ Σπινατσόλα), Λουκάκου (33’ Λούκα/ 77’ Νέρες), ΜακΤόμινέϊ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης (46’ Πασχαλάκης), Κοστίνια (46’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (65’ Λιατσικούρας), Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησε γλυκόπικρη γεύση ο 3ος προκριματικός - Δύο σε ομίλους αλλά χάσαμε εκπρόσωπο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δυστυχώς η καλή μας εμφάνιση δεν μας έδωσε κάτι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της ΑΕΚ μέσα στη Βαρσοβία

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε αλλά χαμογέλασε η ΑΕΚ στη Βαρσοβία και κλείδωσε θέση σε ομίλους!

ΑΕΚ

|

Category image

Τελευταίο εμπόδιο η Μπραν για την ΑΕΚ προς τους ομίλους του Europa League

ΑΕΚ

|

Category image

Με δύο αναβολές η πρεμιέρα, Παρασκευή η πρώτη σέντρα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέζαρε τη Σαχτάρ με κέρβερο Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ήττα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποβλήθηκε ξανά ο Νάλι που δέχθηκε δύο κίτρινες σε εννιά λεπτά!

ΑΕΚ

|

Category image

«Λύγισε» στη παράταση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στο δρόμο της ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Πότε και πού θα γίνουν τα παιχνίδια

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτο και όμως αληθινό - Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και... τρέλα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη