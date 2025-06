Δύο οι νεκροί στη Γαλλία στους πανηγυρισμούς για την Παρί Σεν Ζερμέν

Μια 20χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι το Σάββατο (31/5), ενώ ένας 17χρονος μαιχαρώθηκε μέχρι θανάτου.

Η νεαρή γυναίκα επέβαινε σε σκούτερ στο 15ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο.

Ένα ακόμη άτομο πέθανε στο περιθώριο των εορτασμών, καθώς ένα 17χρονο αγόρι μαχαιρώθηκε θανάσιμα στο Νταξ, στην περιοχή Λαντ, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης για τον εορτασμό της νίκης του παριζιάνικου συλλόγου επί της Ίντερ.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό της γαλλικής αστυνομίας, καταγράφηκαν 559 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τεθούν υπό κράτηση 254 άτομα.

22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων επτά πυροσβεστών, καθώς και 192 πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες του BFM-TV από αστυνομική πηγή.

Καταγράφηκαν 692 πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων 264 οχημάτων.

#Breaking Fans of the Paris Saint-Germain football team burn several vehicles and cause serious riots in Paris, France, after winning the Champions League title.#PSGINT #UCLfinal #PSG #ParisSaintGermain #ParisInter #Paris pic.twitter.com/a1xNvILAcn