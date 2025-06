Ντεζιρέ Ντουέ: Ο 19χρονος που κόστισε μόλις 50 εκατ. και αρνήθηκε ότι είναι ο «δεύτερος Μπαπέ»

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χαρακτηρίσουμε τον φετινό τελικό του Champions League ξεχωριστό. Πέρα από την πρώτη κατάκτηση της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 επί της Ίντερ, το κλίμα συγκίνησης για τον Λουίς Ενρίκε και την αφιέρωση προς την αδικοχαμένη κόρη του, η νίκη αυτή ήταν το επιστέγασμα μιάς εκπληκτικής σεζόν για τους Παριζιάνους. Φέτος, οι Γάλλοι κυριάρχησαν απόλυτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα έχοντας στην πρώτη γραμμή παίκτες που έκαναν την έκπληξη, κατάφεραν να βγουν από τη σκιά (όπως ο Ντεμπελέ), ενώ είδαμε νέα ταλέντα να «κουβαλούν» την ομάδα ακόμα και στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και MVP στον τελικό του Μονάχου, με τον 19χρονο Γάλλο να σκοράρει δύο από τα πέντε τέρματα των Παριζιάνων. Τα γκολ του ήταν η επιτομή μιας ολοκληρωμένης, ατομικής αλλά και ομάδικής προσπάθειας που αποτύπωσε την ποιότητα και το πάθος όλης της ομάδας για να φθάσουν στην πρώτη τους νίκη. Ποιος είναι, όμως, ο παίκτης που έγινε το πρόσωπο του αγώνα κι έγραψε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της Παρί;

Η καθιέρωση στην Παρί και η καίρια απόφαση για το μέλλον του

Ο Ντεζιρέ Ντουέ γεννήθηκε στο Ανζέ της Γαλλίας στις 3 Ιουνίου του 2005. Εκεί έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Από πολύ μικρός ξεχώριζε για την ασύλληπτη ταχύτητα και την απίστευτη ενέργεια που έβγαζε μέσα στο γήπεδο και το ταλέντο που είχε, «έβγαζε μάτι».

Ξεκίνησε να παίζει στην τοπική ομάδα της πόλης του και σύντομα έγινε εμφανές ότι δεν ήταν ένας συνηθισμένος παίκτης. Η ικανότητά του να ελέγχει την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες και να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα τον έκανε να ξεχωρίσει σε πολύ μικρή ηλικία. Στα γήπεδα της Ligue 1 και με τη φανέλα της Ρεν, κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών γαλλικών συλλόγων, που άρχισαν να τον παρακολουθούν στενά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν αυτή που έδρασε γρήγορα και κατάφερε να τον κάνει δικό της το περασμένο καλοκαίρι με ένα ποσό που άγγιξε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Ντουέ, αυτή η μεταγραφή ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και η αφετηρία για την εκτόξευση της καριέρας του.

Ωστόσο, η αρχή δεν ήταν εύκολη. Η Παρί ήταν τότε γεμάτη με έμπειρους παίκτες και ο 19χρονος ξεκίνησε τη σεζόν ως αναπληρωματικός του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Με τον καιρό όμως κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος αναγνώρισε τα «τερατώδη» φυσικά και ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του. Η ταχύτητα, η δύναμη και η αντοχή του νεαρού παίκτη έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι της Παρί και γρήγορα του έδωσαν «προαγωγή» σε αναντικατάστατο μέλος της βασικής της ενδεκάδας.

Η επιλογή του να παραμείνει στη Γαλλία, παρά τις δελεαστικές προτάσεις που δέχθηκε από μεγάλους συλλόγους, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Ρεάλ Μαδρίτης, αποδεικνύει την πίστη του στο πρότζεκτ της Παρί και την επιθυμία του να ωριμάσει μέσα σε αυτή. Ο νεαρός εξτρέμ τελικά δικαιώθηκε για την απόφασή του.

Η ποδοσφαιρική ταυτότητα, η σύγκριση με τον Μπαπέ και ο ρόλος του Λουίς Ενρίκε

Ο Ντουέ, ήταν ο νεότερος Γάλλος που ξεκίνησε βασικός σε τελικό Champions League και από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με την Ίντερ ήταν καθοριστικός. Έδωσε την ασίστ στον Ασράφ Χακίμι για να κάνει ο Μαροκινός το 1-0 στο 12', ενώ στη συνέχεια σκόραρε δις (20',63') για να γίνει μόλις ο τρίτος έφηβος στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε τελικό Champions League. Κάτι αντίστοιχο έχουν καταφέρει μόνο οι Πάτρικ Κλούιβερτ και Κάρλος Αλμπέρτο, αφήνοντας πίσω ακόμα και τους Ρονάλντο και Μέσι στην αντίστοιχη ηλικία. Επιπλέον, ο Ντουέ έγινε ο μοναδικός παίκτης μετά τον Πορτογάλο σούπερ σταρ το 2014 που καταφέρνει να σημειώσει γκολ και ασίστ στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο 19χρονος εξτρέμ φέτος έχει 15 γκολ και 14 ασίστ με τη φανέλα της Παρί, σε 54 παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις, νούμερα ασύλληπτα αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι η πρώτη του σεζόν στον σύλλογο και το ότι σχετικά άργησε να καθιερωθεί στο βασικό του σχήμα. Φυσικά, οι συγκρίσεις με τον Κιλιάν Μπαπέ είναι αναπόφευκτες, ειδικά μετά την αποχώρηση του 26χρονου για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος ο Ντουέ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να είναι «δεύτερος κανενός». «Εγώ είμαι Ντεζιρέ Ντουέ, ο Κιλιάν είναι ο Κιλιάν», δήλωσε ο ίδιος σε σχετική ερώτηση που του έγινε στο παρελθόν.

Πέρα από το φυσικό του ταλέντο, την αυτοπεποίθηση και την όλη προσπάθεια που έχει κάνει, καθοριστική είναι και η καθοδήγηση του Λουίς Ενρίκε. Ο Ισπανός κόουτς ήταν ο πρώτος που τον ενθάρρυνε και με την ίδια πρακτική έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ομάδα όπου οι νέοι παίκτες δεν φοβούνται να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με το συνδυασμό εμπειρίας, ταλέντου και πάθους, αυτή η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η 9η ομάδα με τρεμπλ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει ηγέτες του μέλλοντος.

Désiré Doué becomes the first player to both score and assist in a Champions League final since Cristiano Ronaldo in 2014 🇫🇷🥶 pic.twitter.com/nCxdC5akXK