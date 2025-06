«Κάηκε» το Παρίσι για τη Παρί Σεν Ζερμέν– Πανηγυρισμοί και άγρια επεισόδια

Βασίλισσα της Ευρώπης στέφθηκε χθες η Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League.

Η γαλλική ομάδα πέτυχε από τις πιο καταιγιστικές εμφανίσεις της και, μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά από χρόνια προσπαθειών το όνειρο της Παρί βγήκε αληθινό στο Μόναχο και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε το 1ο της Champions League.

Μετά τη νίκη, στο Παρίσι ξέσπασαν πανηγυρισμού, με τον Πύργο του Άιφελ να «βάφεται» κόκκινος και μπλε, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας,

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να γιορτάζουν το τρόπαιο αλλά σύντομα οι πανηγυρισμοί πήραν τη μορφή άγριων επεισοδίων.

Στο Παρίσι, στη Σανζ Ελίζε, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα, γκλομπς, σπάσιμο τζαμαριών, φωτιές σε κάδους και δεκάδες συλλήψεις.

Μέσα στο χάος που επικράτησε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στα Ηλύσια Πεδία, με αποτέλεσμα ένα άνθρωπος να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, το όχημα πυρπολήθηκε.

Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, είχαν γίνει συνολικά 294 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων 30 ατόμων που εισέβαλαν σε κατάστημα υποδημάτων στα Ηλύσια Πεδία.

Δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κοντά στο Parc des Princes, πρόσθεσε η αστυνομία.

After PSG’s Champions League semifinal win, celebrations in Paris turned tragic when a car struck three pedestrians on the Champs-Élysées, leaving one critically injured. Authorities are investigating the incident. #PSG #Paris pic.twitter.com/FIZpQlg94v

JUST IN: Ongoing riots in Paris, France, at the Champs-Élysées.



Police are being attacked with fireworks and paving stones following PSG's victory. Police respond with baton charges and tear gas.



Several injured and even a child lost in tears. pic.twitter.com/JIB11l4ryW