Πλασέ στο… όνειρο, η Σάντερλαντ επιστρέφει στην Premier League με γκολ στο 95΄!

Ακολουθεί τη Λιντς και την Μπέρνλι, κερδίζει με ανατροπή τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο «Wembley» και με το τελικό 2-1, «ξεραίνει» την τυπικά γηπεδούχο. Ήρωας ο Ουάτσον, που με ένα απίστευτο πλασέ στο 95ο λεπτό, έστειλε τις «μαυρόγατες» στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Και κάπως έτσι, οι θέσεις για την Premier League «κλείδωσαν». Ήταν η Λιντς, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ήταν η Μπέρνλι, και πλέον, η Σάντερλαντ επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Με ανατροπή απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σε ένα γήπεδο που η τελευταία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εδώ και 100 χρόνια. Και συνέβη ξανά. Παρότι προηγήθηκε. Παρότι μέχρι και το 70ό λεπτό βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Παρότι στο πρώτο μέρος «πάτησε» τη Σάντερλαντ και έμοιαζε το απόλυτο φαβορί.

Και όμως, οι «μαυρόγατες» δεν τα παράτησαν ποτέ. Ισοφάρισαν με τον Μαγιέντα, κέρδισαν με τον Ουότσον και βρίσκονται στην Premier League, στη δεύτερη επικράτησή τους σε αυτό το γήπεδο, στις εννέα τελευταίες απόπειρές τους!

Πώς, όμως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Το σκορ άνοιξε ο Κάμπελ στο 25ο λεπτό, μετά από υπέροχη αντεπίθεση και ασίστ του Χάμερ.

Επρόκειτο για ένα σημείο που η Σέφιλντ κυριαρχούσε στο γήπεδο. Ο Μπάροους έκανε το 2-0, αυτό ακυρώθηκε μέσω του VAR και κάπως έτσι, η Σάντερλαντ έμεινε στο παιχνίδι.

Συνέχισε να το πιστεύει, η Σέφιλντ έχασε σημαντικές στιγμές με τη συμπλήρωση μίας ώρας, ώστε να «κλειδώσει» το παιχνίδι και η «τιμωρία» έλαβε χώρα στο 76ο λεπτό.

Ο Μαγιέντα ισοφάρισε και όλα έδειχναν πως θα οδηγηθούμε στη διαδικασία της παράτασης.

Ο Ουότσον όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη! Πλάσαρε εκπληκτικά στο 95ο λεπτό ο 19άχρονος και η ομάδα της καρδιάς του επιστρέφει στην Premier League, για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια!

TOM WATSON IN THE 95TH MINUTE TO SEND SUNDERLAND BACK TO THE PREMIER LEAGUE FOR THE FIRST TIME SINCE 2017 🐈‍⬛ pic.twitter.com/hHGMd1r2M4