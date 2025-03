To πέναλτι του Άλβαρες από όλες τις λήψεις

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια μεγάλη πρόκριση κόντρα στην Ατλέτικο στη «ρώσικη ρουλέτα», ωστόσο ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα παράπονα από μεριάς «ροχιμπλάνκος».

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία των πέναλτι και αφού ο Χούλιαν Άλβαρες είχε ευστοχήσει, επενέβη ο VAR και ακύρωσε το γκολ.

Ο λόγος ήταν πως ο Αργεντινός επιθετικός έκανε διπλή επαφή με την μπάλα, βρίσκοντάς την δηλαδή και με τα δύο πόδια πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.

Η αλήθεια είναι πως ο Άλβαρες γλιστράει κατά την εκτέλεση, ωστόσο δεν υπάρχει το ξεκάθαρο πλάνο, το οποίο να επιβεβαιώνει απόλυτα ότι η μπάλα έχει ακουμπήσει και στα δύο του πόδια, κάτι που φυσικά απαγορεύεται.

Δείτε τη φάση και κρίνετε:

Julian Alvarez was robbed, the penalty didn’t hit his other leg 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/ZrwWAd1YdN