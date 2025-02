Η στιγμή της αποβολής του Μπέλιγχαμ, το μπέρδεμα του ρέφερι και η εξήγηση στον Μόντριτς

Η Ρεάλ «γκέλαρε» στην έδρα της Οσασούνα με το τελικό 1-1, παίζοντας από το 39’ με παίκτη λιγότερο, ίδιο αποτέλεσμα πήρε λίγη ώρα αργότερα και η Ατλέτικο με τη Θέλτα κι έτσι η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Δευτέρας έχει την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή, αν επικρατήσει της Βαγιεκάνο!

Στο ματς της Παμπλόνα, οι «μερένγκες» έμειναν με παίκτη λιγότερο, όταν ο Μπέλιγχαμ απευθύνθηκε στον ρέφερι για να του πει ότι του μιλά με σεβασμό και γυρίζοντας την πλάτη του ξεστόμισε το κλασσικό «f**k off».

Ο διαιτητής μπερδεύτηκε, νόμιζε ότι τον έβρισε, του έβγαλε αμέσως την κόκκινη κάρτα, ο Μόντριτς τού ζήτησε εξηγήσεις, ρωτώντας και τον συμπαίκτη του αν όντως είπε αυτό που νόμιζε ο ρέφερι, αλλά ήταν πλέον μάταιο.

«Ευτυχώς υπάρχει το βίντεο και δείχνει τι ακριβώς είπα, είναι απλά μια έκφραση. Δεν θα έβριζα ποτέ τον διαιτητή» είπε ο Μπέλιγχαμ για τη φάση.

"I'm talking to you with respect, f*** off"



Via @MovistarFutbol pic.twitter.com/5coIZLN1V5