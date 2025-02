Οκτώ εκ. ευρώ για Αλ Τάμαρι!

Ο 27χρονος Ιορδανός διεθνής επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Βρετάνης.

Να σημειωθεί πως ο Αλ Ταάμαρι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος τον αγόρασε για 400 χιλιάδες ευρώ το καλοκαίρι του 2018 και τον πώλησε στη Λέουβεν τον Οκτώβρη του 2020, έναντι 1.1 εκατ. ευρώ.

Στη Μονπελιέ πήγε ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2023 και ενάμιση χρόνο μετά μετακομίζει στη Ρεν για οκτώ εκατ. ευρώ.

Musa Al-Taamari joins Rennes from Montpellier for a fee of €8m on a contract till 2028. 🇯🇴🔺▪️

Frederic Massara: ‘He is a generous player who will offer an additional offensive solution for our coach.’ #Transfers