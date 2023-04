Με πρησμένα χείλη ο Σανέ μετά το κτύπημα από τον Μανέ

Άνω - κάτω έγιναν τα αποδυτήρια της Μπάγερν μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, με τους Σαντιό Μανέ και Λερόι Σανέ να πρωταγωνιστούν σε επεισόδιο που μόνο... ευεργετικό δεν ήταν για το κλίμα εντός της ομάδας.

Όπως αποκάλυψαν τα γερμανικά ΜΜΕ, οι δυο τους είχαν μια φραστική διαμάχη εντός γηπέδου, προτού τελικά ο Σενεγαλέζος χτυπήσει στο πρόσωπο τον συμπαίκτη του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Αν και στην αρχή ο Σανέ προσπάθησε να κρύψει τις πληγές του από τα αδιάκριτα φλας των φωτογράφων, τελικά οι... συνέπειες της κόντρας του με τον Μανέ φάνηκαν όταν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση των Βαυαρών απέναντι στη Χόφενχαϊμ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο Γερμανός έχει ακόμα πρησμένα χείλη από το γρονθοκόπημα που δέχθηκε, αλλά και μώλωπες στο πρόσωπό του.

🇩🇪🔴 First sighting of Leroy Sané since the incident with Sadio Mané after Man City game. Thomas Tuchel has started him vs Hoffenheim.



Bayern president Hainer: "He and Sané spoke out: Sadio apologised to the team and now we are looking ahead." (BILD) pic.twitter.com/pHroEnEVAy