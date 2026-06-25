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Θέλει μόνο Ίντερ ο Στάνκοβιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέλει μόνο Ίντερ ο Στάνκοβιτς!

Δεν βλέπει θετικά μετακίνησή του στη Premier League

O Αλεκάνταρ Στάνκοβιτς επέστρεψε στο Μιλάνο όπου ανδρώθηκε και γαλουχήθηκε, για να βάλει ξανά τα χρώματα της Ίντερ.

Έπειτα από μια σεζόν στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, κέρδισε μια θέση στα πλάνα του Κρίστιαν Κίβου και το μοναδικό που σκέφτεται, είναι πότε θα μπει στο «Σαν Σίρο» να παίξει με τα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας.

Παρά τα όσα κυκλοφορούν, αλλά και το ενδιαφέρον που φτάνει σ' εκείνον από ομάδες της Premier League, όπως η Μπρέντφορντ και η Τότεναμ, εκείνος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να φύγει από τους «νερατζούρι».

Και το καθιστά ακόμα πιο σαφές, με το βίντεο στα social media, όπου προπονείται και κάνει ποδήλατο με φόντο τον ποδοσφαιρικό «ναό» του Μιλάνου και γυμνάζεται με το σορτσάκι των νταμπλούχων.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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