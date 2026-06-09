«Μάχη» στο Μάντσεστερ για Έλιοτ Άντερσον!

Οι «πολίτες» έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι και αυτοί από κοντά. Μάλιστα, πιστεύουν πως μπορούν να ξεπεράσουν τις προσφορές της ομάδας του Μαρέσκα, ώστε να «κλέψουν» τον Άγγλο χαφ.

«Μάχη» του Μάντσεστερ για λογαριασμό του Έλιοτ Άντερσον, με τον Άγγλο χαφ της Νότιγχαμ να είναι περιζήτητος και από τις δύο ομάδες. Η Γιουνάιτεντ θεωρεί πως μπορεί να επικρατήσει της Σίτι, η οποία μπαίνει πολύ… δυνατά για την απόκτησή του!

Όπως αναφέρει και η «Sun», η Γιουνάιτεντ συνεχίζουν να πιέζουν για την απόκτηση του Άντερσον, όμως βλέπουν τη συμπολίτισσα Σίτι να παίζει «δυνατά» για την απόκτησή του. Βέβαια, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν την αίσθηση πως μπορούν να υπερκαλύψουν το ποσό της μεταγραφής και να νικήσουν τους «πολίτες», σε αυτήν τη μεταγραφική… κόντρα.

england365.gr