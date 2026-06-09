Μετά το Mundial η απόφαση του Μπερνάρντο Σίλβα για το μέλλον του

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός που μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στις ΗΠΑ με την αποστολή της Πορτογαλίας και έχει αφήσει τις διαπραγματεύσεις για τη νέα του ομάδα στον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες.

Ο φημισμένος ατζέντης έχει επαφές με Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης και θα μεταφέρει στον Μπερνάρντο Σίλβα τις προτάσεις των δύο ομάδων, για να καταλήξουν στην τελική τους απόφαση.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα, ωστόσο θέλει να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με την Εθνική Πορτογαλίας και για τον λόγο αυτό θα πάρει την τελική του απόφαση μετά την ολοκλήρωση του Mundial.

sdna.gr