Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Σόρλοθ και Γιουβέντους

Με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Γιουβέντους, η «γηραιά κυρία» αναζητά το νέο της βαρύ πυροβολικό που θα τοποθετηθεί στην κορυφή της επίθεσης της.

Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ η Γιούβε έχει εστιάσει στην περίπτωση του Αλεξάντερ Σόρλοθ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Γιουβέντους έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Νορβηγό επιθετικό και μένει το τελικό «ναι» από την Ατλέτικο για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Τα δύο κλαμπ βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία για το οικονομικό σκέλος της συμφωνία, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε ένα αρκετά καλό σημείο.

Ο 30χρονος φορ φέτος σε συνολικά 54 εμφανίσεις κατέγραψε 20 γκολ και μοίρασε μία ασίστ και μαζί με την εθνική του ομάδα, θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα του Μεξικό, του Καναδά και των ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 2026.