Στη Λίβερπουλ δεν πρόλαβαν να διαχειριστούν τον χαμό του Ζότα: «Έπρεπε απλά να συνεχίσουμε…»

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ παραδέχθηκε πως οι παίκτες της Λίβερπουλ ίσως να μην έχουν προλάβει καν να νιώσουν, να θρηνήσουν και ν’ αντιληφθούν το μέγεθος της απώλειας του Ντιόγο Ζότα…

Ο Φαν Ντάικ φανερώνει το τρομερά απαιτητικό πρόγραμμα μιας ομάδας στο κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού και πρωταθλητισμού.

Και καθιστά σαφές πως αυτό που συμβαίνει στις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες και τις ομάδες όπου δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για μικρές ανάσες, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό πέρα από το κάθε επόμενο ματς.

«Από τη μέρα που συνέβη το φρικτό γεγονός και επιστρέψαμε από τις διακοπές μας, είναι σαν να μπήκαμε σε ένα τρένο δίχως σταματημό. Δεν υπήρξε καν χειμερινό διάλειμμα.

Έπρεπε απλά να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Προσπαθήσαμε μέχρι και να προγραμματίσουμε κάποιες συζητήσεις για να διαχειριστούμε αυτό που συνέβη και να το κατανοήσουμε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος όταν κάθε τρεις μέρες υπήρχε παιχνίδι.

Άλλοτε θα κερδίζαμε, άλλοτε θα χάναμε, το συναίσθημα θα άλλαζε αμέσως και όλη τη σεζόν πήγε με τεράστια σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία… Δεν ήταν καθόλου εύκολο» είπε ο captain Φαν Ντάικ για τη φετινή σεζόν των «κόκκινων».

