Έκανε χαλάστρα στην Μπιλμπάο η Βαλένθια

Σπουδαίο βήμα παραμονής έκανε η Βαλένθια, που επικράτησε 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας και ξέφυγε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 72ο λεπτό από τον Σαντίκ, με τον Ντούρο να έχει χάσει πέναλτι στο 27' για τις Νυχτερίδες. Η ήττα αυτή έκανε... χαλάστρα στους Βάσκους, καθώς παρέμειναν ένατοι και κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν εκτός Ευρώπης, καθώς μειονεκτούν στην ισοβαθμία με την έβδομη Χετάφε και την όγδοη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 1-1

Στο +2 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της La Liga βρίσκεται η Μαγιόρκα, μετά το εντός έδρας 1-1 ενάντια στη Βιγιαρεάλ. Το ματς κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με το Κίτρινο Υποβρύχιο να προηγείται με πέναλτι του Πέρεθ στο 31' και τον Μουρίκι να ισοφαρίζει διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

