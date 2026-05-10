Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Αμφότεροι ρίχνουν το τελευταίο τους χαρτί για το πρωτάθλημα, με φόντο και τη δεύτερη θέση

Τα playoffs της φετινής Stoiximan Super League μπαίνουν στην τελική τους ευθεία και τα πάντα θα κριθούν στα τρία απανωτά ντέρμπι που έρχονται μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ, σε μία μονομαχία που θα δώσει στον νικητή ελπίδες για τον τίτλο και σημαντικό προβάδισμα για την πάρα πολύ σημαντική 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται αγκαλιά στους 61 βαθμούς και στο -6 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει οριστικά την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, ό,τι και αν συμβεί στο παιχνίδι που απομένει στον Πειραιά.

Τα φετινά playoffs είναι σαν ένα τρενάκι του τρόμου για τους «ερυθρόλευκους». Τα πάντα ξεκίνησαν στραβά και ανάποδα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ, με την Ένωση να πανηγυρίζει σπουδαίο διπλό μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, δίνοντάς της από νωρίς το προβάδισμα για τον τίτλο. Ακολούθησε το σημαντικό διπλό στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι με έδρα την ιστορική Λεωφόρο, με τον Ολυμπιακό να μην μαγεύει με την εμφάνισή του, πρόσθεσε όμως τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς στη συλλογή του με το 2-0.

Το περίεργο για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι, στο καλύτερό του ματς, αυτό μέσα στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε μπροστά από την «ασπρόμαυρη» εστία, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με το βαρύ 3-1, δίνοντας τρομερή ψυχολογία στο σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε κλειστά χαρτιά, αφού πήρε όλους τους παίκτες μαζί του και θα φανεί πριν από τη σέντρα ποιοι θα κοπούν, γνωρίζοντας ότι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοινώνει ποτέ αποστολή.

Συνεπώς, δεν λύθηκε ο γρίφος για το αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα αριστερά και για το αν θα έχει διαθέσιμο τον Κλέιτον ή τον Λουίς, λόγω του περιορισμού στους μη κοινοτικούς.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κουράκλης, Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέι, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Λιατσικούρας, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ταρέμι, Κλέιτον, Ελ Κααμπί.

Στο απέναντι στρατόπεδο, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν με διαλυμένη ψυχολογία μετά από μία σειρά καταστροφικών αποτελεσμάτων. Τα πάντα βέβαια άλλαξαν στην Τούμπα απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον ο «Δικέφαλος του Βορρά» δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για τον τίτλο μέσα στον Πειραιά.

Η… κατρακύλα ξεκίνησε στον Βόλο απέναντι στην τοπική ομάδα, όπου και ηττήθηκε με 2-1, ενώ ακολούθησε και η λευκή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος (0-0). Στη συνέχεια γνώρισε τη βαριά ήττα με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ, ενώ το «γλυκό έδεσε» στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να κατακτούν το Κύπελλο με 3-2.

Ο Λουτσέσκου ελπίζει ότι το κουμπί γύρισε ολοκληρωτικά στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής, με τους παίκτες του να έχουν γεμίσει με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.

Στα αγωνιστικά των «ασπρόμαυρων», ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει διαθέσιμο για το παιχνίδι στον Πειραιά τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και θα μείνει εκτός αποστολής. Παράλληλα, ο Γιακουμάκης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, ενώ οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν θεραπεία.

Πιθανές 11άδες:Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Μαρτίνεθ

Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Μουνουέρα

AVAR: Ρομάνο Γκαρθία

