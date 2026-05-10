Νίκη ελπίδας και… βλέπουμε

Η νίκη ελπίδας του Άρη επί του ΑΠΟΕΛ έδωσε ενδιαφέρον στη σημερινή αναμέτρηση (18:00) των πρασίνων επί της Πάφου. Οι πράσινοι χρειάζονται αφ’ ενός νίκες και αφετέρου χαμένο έδαφος των… από πάνω, ωστόσο αφού υπάρχουν ελπίδες, οφείλει να τις κυνηγήσει.

Η ομάδα της Λεμεσού κατέγραψε μια μέτρια σεζόν, έμεινε εκτός στόχων από νωρίς και το ερχόμενο Καλοκαίρι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να χαραχτεί η επόμενη μέρα. Ενδεχόμενη έξοδος στην Ευρώπη θα αποτελέσει ευχάριστη έκπληξη στο στρατόπεδο της ομάδας, όμως στόχος προς το παρόν είναι να βλέπουν παιχνίδι με παιχνίδι.

Για τη σημερινή αναμέτρηση, δεν υπολογίζεται ο Γιαγκό και ο Γκομίς, που θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα πράξει ο Λουκά με τον Γκόλντσον ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο παιχνίδι, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.