Μίλησε με υποψήφιο μεταγραφικό στόχο η Τσέλσι, μετά την ισοπαλία στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ!

Τον Άντονι Γκόρντον αρχίζει να κοιτά όλο και πιο έντονα η Τσέλσι, για το ερχόμενο καλοκαίρι

Μία ισοπαλία που ενδεχομένως, ούτε η ίδια θα πίστευε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, πήρε η Τσέλσι στην 36η αγωνιστική της Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ,  ισοφάρισε άμεσα με τον Έντσο Φερνάντες και ο πρώτος της βαθμός στην Premier League, μετά από πέντε διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και την απόλυση του Ροζίνιορ, είναι γεγονός.

Λίγα λεπτά αργότερα, και κυρίως την τελευταία μία ώρα, στο «Νησί» αρχίζει και ακούγεται όλο ένα και περισσότερο, το ενδιαφέρον των «μπλε» για ποδοσφαιριστή της Νιούκαστλ.

Ο λόγος για τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος απασχολεί την Τσέλσι και φημολογείται πως επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του η ομάδα, για ενδεχόμενη συνεργασία μετά το καλοκαίρι.

Γενικώς, πάντως, ο Άγγλος διεθνής αποτελεί μία περίπτωση που θα απασχολήσει, αν αναλογιστεί κάποιος πως ήδη έχει ενδιαφερθεί και η Μπάγερν Μονάχου για την απόκτησή του.

England365.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

