Μίλησε με υποψήφιο μεταγραφικό στόχο η Τσέλσι, μετά την ισοπαλία στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ!

Μία ισοπαλία που ενδεχομένως, ούτε η ίδια θα πίστευε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, πήρε η Τσέλσι στην 36η αγωνιστική της Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε άμεσα με τον Έντσο Φερνάντες και ο πρώτος της βαθμός στην Premier League, μετά από πέντε διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και την απόλυση του Ροζίνιορ, είναι γεγονός.

Λίγα λεπτά αργότερα, και κυρίως την τελευταία μία ώρα, στο «Νησί» αρχίζει και ακούγεται όλο ένα και περισσότερο, το ενδιαφέρον των «μπλε» για ποδοσφαιριστή της Νιούκαστλ.

Ο λόγος για τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος απασχολεί την Τσέλσι και φημολογείται πως επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του η ομάδα, για ενδεχόμενη συνεργασία μετά το καλοκαίρι.

Γενικώς, πάντως, ο Άγγλος διεθνής αποτελεί μία περίπτωση που θα απασχολήσει, αν αναλογιστεί κάποιος πως ήδη έχει ενδιαφερθεί και η Μπάγερν Μονάχου για την απόκτησή του.

